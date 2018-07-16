Вину за трагедию в парке Гагарина пытаются возложить на погибшего

Вину за трагедию, произошедшую в Челябинске в минувшие выходные, пытаются возложить на погибшего техника.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло 14 июля в парке имени Гагарина. На аттракционе «Дикий поезд» произошли неполадки. Контролер вызвала механиков, но они еще не закончили работу, а вагонетки уже поехали. В результате 52-летнему механику отрезало ногу, а затем он упал с высоты. Мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи, но спасти не смогли.

Следственное управление СКРФ по Челябинской области начало доследственную проверку. По предварительной версии, трагедия произошла из-за того, что аттракцион не обесточили на время ремонта.

Этой же версии придерживаются и в мэрии.

В праке имени Гагарина настаивают, что виноваты в произошедшем те, кто ремонтировал аттракцион. «На пульте управления сработала сигнальная лампа о неисправности. Контролёр-посадчик аттракциона по радиостанции сообщил об этом дежурной бригаде техников, – цитирует представителя ЦПКиО имени Гагарина Ольгу Сырейщикову «Первый областной». – Пришедшие на аттракцион сотрудники технического персонала, в нарушение техники безопасности, не отключив пульт управления аттракциона от питания, приступили к осмотру агрегатов. По предварительным данным, полученным из объяснений очевидцев, в этот момент аттракцион самопроизвольно запустился и нанёс травму несовместимую с жизнью технику, находящемуся на пути поезда».

В парке подчеркивают, что персонал регулярно проходит инструктажи по технике безопасности, и погибший техник знал, что аттракцион нужно обесточить перед ремонтом.

Почему оборудование «самопроизвольно запустилось» никто не поясняет.

Добавим, что сегодня, докладывая обстановку в городе за минувшую неделю, все без исключения чиновники заявили, что отчетный период прошел без происшествий. Не упомянули о трагедии ни представители городского подраздления МЧС, ни начальник управления культуры Дмитрий Назаров, в чьем ведении находится парк.

Челябинск, Светлана Намская, Николай Бутов

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