Три с половиной года за попытку продать несовершеннолетнюю педофилу: челябинке вынесли приговор

В Москве вынесли приговор одной из челябинок, пытавшихся продать девственность несовершеннолетней девочки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Люблинский районный суд Москвы признал челябинку виновной в торговле людьми. Это первый приговор по делу о попытке двух челябинок продать право первой ночи с 13-летней дочерью одной из них.
Напомним, две южноуральских торговки «живым товаром» были задержаны 10 января этого года в московском ресторане во время попытки получить 1,5 миллиона рублей в обмен на 13-летнюю девочку.
Покупателем оказался оперативный сотрудник, который по легенде «сделал приобретение» с целью «сексуальной эксплуатации». На предприимчивых челябинок завели уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ – «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего».
Оказалось, что 35-летняя женщина вместе со своей знакомой подыскивала состоятельного клиента в Интернете, чтобы за кругленькую сумму продать право первой ночи со своей 13-летней дочерью. По некоторым данным, обе челябинки зарабатывали на жизнь занятиями проституцией.
Подругу изобретательной мамаши Люблинский районный суд приговорил вчера, 16 июля, к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Вторая челябинка и их посредница ожидают приговора.
Челябинск, Виктор Елисеев
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