Челябинке, торговавшей 13-летней дочерью, вынесли приговор

В Москве завершилось судебное разбирательство по делу 35-летней челябинки, пытавшейся продать невинность несовершеннолетней дочери.

Как уже сообщал «Новый День», жительниц Южного Урала задержали 10 января текущего года в московском ресторане во время попытки получить 1,5 миллиона рублей в обмен на 13-летнюю девочку.

Покупателем оказался оперативный сотрудник, который по легенде «сделал приобретение» с целью «сексуальной эксплуатации». На предприимчивых челябинок завели уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ – «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего».

Оказалось, что 35-летняя женщина вместе с двумя знакомыми подыскивала состоятельного клиента в Интернете, чтобы за кругленькую сумму продать право первой ночи со своей 13-летней дочерью. По некоторым данным, челябинки зарабатывали на жизнь проституцией.

Подругу изобретательной мамаши и посредницу, помогавшую подобрать «клиента», Люблинский районный суд приговорил к 3,6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Дело матери рассматривали с августа по декабрь. Женщина своей вины не признала, тем не менее, суд вынес вердикт по пунктам «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК (торговля несовершеннолетним, зависимым от виновного) и приговорил челябинку к 4,5 годам в колонии общего режима.

Девочку отдали под опеку родственникам.

Москва, Декабрь, Павел Зварзин

Москва, Декабрь. Другие новости 07.12.18

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