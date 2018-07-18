В Челябинске в ходе весеннего призыва выявлены грубейшие нарушения законодательства

В Челябинске в ходе весеннего призыва на военную службу выявлены грубейшие нарушения законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правозащитная организация «Школа призывника» подвела итоги весеннего призыва в Челябинске: волонтеры организации вели традиционный общественный мониторинг работы военкоматов и призывных комиссий города. Всего на выходе из военных комиссариатов были опрошены 300 мужчин, подлежащих призыву на военную службу.

«В результате зафиксировано:

38 случаев вызова на призывные мероприятия граждан, еще не достигших призывного возраста, т. е. 18 лет. Это грубейшее нарушение требований части 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

42% опрошенных, которых военкоматы города Челябинска вызывали на призывные мероприятия, на момент призыва являлись студентами высших учебных заведений, имеющих действующие отсрочки. Такая практика грубо противоречит требованиям пункта 7 Положения о призыве на военную службу, который гласит, что вызову на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва.

16,4% опрошенных призывников сообщили, что их вызывали в военкомат способами, не предусмотренными действующим законодательством – по телефону, по почте, либо через соседей или родителей, что является нарушении процедуры призыва, закрепленной в пунктах 6 и 7 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации. Более 25% подобного рода нарушений зафиксировано в военном комиссариате Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Наилучшие показатели – у военкомата Ленинского и Тракторозаводского районов.

По итогам весеннего призыва-2018 вновь 1/3 всех опрошенных призывников заявили, что их не направляли заблаговременно (т.е. до прохождения медицинского освидетельствования) в медицинские учреждения для проведения обязательных диагностических исследований (анализов крови и мочи, флюорографии, кардиограммы, анализов на наличие гепатита В и С, ВИЧ). Это грубейшее нарушение процедуры призыва и пункта 14 Положение о военно-врачебной экспертизе, поскольку без учета результатов таких исследований заключение о годности гражданина к военной службе, вынесенное призывной комиссией, не может быть признано объективным и достоверным. Обращаем ваше внимание на то, что такая ситуация сохраняется в челябинских военкоматах из призыва в призыв на протяжении последних 3-х лет, – заявили в «Школе призывника». –

9,0% опрошенных сообщили нам о хамстве и грубости в свой адрес со стороны врачей, сотрудников военкоматов и членов призывных комиссий. Еще 5% опрошенных призывников сообщили, о хамстве только со стороны врачей, проводивших медицинское освидетельствование.

Печальной остается ситуация в области правового просвещения призывников. Почти 87% опрошенных сообщили, что работники военкоматов и члены призывных комиссий не разъясняли им ни обязанности, ни права, предусмотренные федеральным законодательством в области военно-гражданских отношений.

В 19% случаев решения призывных комиссий в отношении граждан были приняты неправомочными (неполными, т. е. менее 4 человек) составами, что делает такие решение заведомо незаконными и нарушает права граждан.

Результаты мониторинга направлены для сведения в командование Центрального военного округа, Министерство обороны РФ, военную прокуратуру, Уполномоченному по правам человека Российской Федерации, губернатору Челябинской области».

Челябинск, Павел Зварзин

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