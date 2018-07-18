В ЦВО прокомментировали итоги общественного мониторинга весеннего призыва

В центральном военном округе прокомментировали итоги мониторинга весеннего призыва, проведенного некоммреческой общественной организацией «Школа призывника».

Как уже сообщал «Новый День», волонтеры организации вели традиционный общественный мониторинг работы военкоматов и призывных комиссий города. Всего на выходе из военных комиссариатов были опрошены 300 мужчин, подлежащих призыву на военную службу. В результате зафиксированы нарушения законодательства.

«Для проверки информации AНПО «Школа призывника» проведены беседы с военными комиссарами и гражданским персоналом военных комиссариатов районов Челябинска, – заявили в пресс-службе Центрального военного округа. – Результаты показали, что в период с 1 апреля по 30 июня 2018 года представители правозащитной организации «Школа призывника» военные комиссариаты районов Челябинска не посещали, беседы и опрос призывников на территории военных комиссариатов не проводились.

На выходе из военных комиссариатов Челябинска статистические опросы граждан мужского пола, подлежащих призыву на военную службу, представителями организации «Школа призывника» не проводились.

Мероприятия по призыву граждан, не достигших призывного возраста – 18 лет, военные комиссариаты Челябинска не проводили, решения о призыве указанной категории граждан на военную службу призывными комиссиями не принимались.

Нарушений при проведении медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, без проведения обязательных диагностических исследований не выявлено: в отношении всех граждан, призванных на военную службу и отправленных в войска, проведены в соответствии с пунктом 14 Положения о военно-врачебной комиссии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 04 июля 2013 г» № 565, обязательные диагностические исследования.

В целом, данные общественного мониторинга в полном объеме проверить невозможно, так как представленные сведения содержат только цифровые показатели».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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