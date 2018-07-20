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Пятница, 20 июля 2018, 15:42 мск

Новости Челябинск

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Силовики пришли на еще одно детище Руслана Гаттарова

Обыски проходят на «Территории бизнеса».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» обыск и выемку документов в центре поддержки предпринимательства «Территория бизнеса» проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Также оперативные мероприятиях проходят еще в нескольких учреждениях курируемого вице-губернатором Русланом Гаттаровым экономического блока правительства Челябинской области.

При этом обыски не связывают с задержаниями первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и руководителя дирекции международного сотрудничества Челябинской области Ольги Алейниковой, задержанных за махинации при подготовке российско-казахстанского форума, состоявшегося в Челябинске в прошлом году.

В региональном кабмине крайне сдержанно комментируют происходящее. Правительственные чиновники дали лишь понять, что уголовные дела в отношении Бахаева и Алейниковой возбудили после проверки Контрольно-ревизионной палаты Челябинской области. Речь может идти о присвоении 3,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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