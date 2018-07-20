Только начало: в деле о хищениях на российско-казахстанском форуме появляются новые фигуранты

Уголовное дело, фигурантами которого стали соратники вице-губернатора Руслана Гаттарова Антон Бахаев и Ольга Алейникова, возбуждено по инициативе правительства Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 19 июля силовики задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Антона Бахаева. По некоторым данным, ему инкриминируют хищение 4 млн рублей во время организации российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года (в целом тогда было потрачено около 1 миллиарда рублей).

Как выяснилось сегодня утром, в деле фигурирует еще один из организаторов форума – руководитель агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова, занимавшаяся во время саммита транспортным вопросом. Сейчас она наряду с Бахаевым общается со следователями. Между тем, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области провели обыск и выемку документов в центре поддержки предпринимательства «Территория бизнеса», оперативные мероприятиях проходят еще в нескольких учреждениях курируемого вице-губернатором Русланом Гаттаровым экономического блока правительства Челябинской области. «Расследование ведется на основании фактов, изложенных в акте проверки, которую в декабре 2017 года на предмет эффективности и результативности использования бюджетных средств проводила Контрольно-счетная палата региона, – сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин. – Проверка проводилась в отношении министерства экономического развития региона, подведомственных ему некоммерческих организаций и автономного учреждения. Результаты проверки, с которыми ознакомлен губернатор Челябинской области Борис Дубровский, были направлены в правоохранительные органы».

В правоохранительных органах отмечают, что только Бахаевым и Алейниковой дело не кончится: интересуются следователи и группой компаний «Элефант», которая должна была обеспечить рекламу форума на наружных носителях, а также отвечала за транспорт.

Не обойдут вниманием и самого вице-губернатора, сообщают источники в силовых структурах. Самого Гаттарова в Челябинске нет – по некоторым данным он находится в Москве.

Происходящее вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Из постов челябинцев можно сделать вывод, что вице-губернатора Гаттарова и его команду в Челябинске многие мягко говоря недолюбливают.

Тем временем, 23 июля в Челябинск прибудет облетная группа, чтобы провести очередной мониторинг подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.07.18

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