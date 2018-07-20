Второй пошел: по делу о российско-казахстанском форуме задержан еще один соратник Гаттарова

В Челябинске задержали еще одного соратника вице-губернатора Руслана Гаттарова.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 19 июля силовики задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Антона Бахаева. По некоторым данным, ему инкриминируют хищение 4 млн рублей во время организации российско-казахстанского форума в ноябре 2017 года (в целом тогда было потрачено около 1 миллиарда рублей).

Как выяснилось сегодня утром, в деле фигурирует еще один из организаторов форума – руководитель агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова, занимавшаяся во время саммита транспортным вопросом. Сейчас она наряду с Бахаевым общается со следователями.

Напомним, Ольга Алейникова появилась на политической сцене Южного Урала в 2014 году: тогда председатель профкома ЮУрГУ на встрече с исполняющим обязанности губернатора Борисом Дубровским расхвалила Стратегию-2020, заявив, что этим документом зачитывалась вся студенческая молодежь. Через 2 года профсюзница, занимавшаяся организацией конкурсов «Весна студенческая» и «Если бы я был губернатором Челябинской области», по протекции Гаттарова возглавила региональное агентство международного сотрудничества с уставным капиталом 30 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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