В Челябинске задержали «главного» по саммитам

Задержан руководитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области, руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске Антона Бахаева.

Отметим, что в понедельник стало известно о передаче контроля за расходованием средств к подготовке к саммитам управлению организационной и контрольной работы правительства региона. Тогда в администрации губернатора отказались комментировать ослабление дирекции, возглавляемой креатурой вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова. Сам же замгубернатора оказался недоступен для комментариев.

По некоторым данным, претензии к Антону Бахаеву, которого в последнее время прочили на пост министра экономического развития региона, связаны с подготовкой к форуму Россия-Казахстан, проходившем 8-9 ноября 2017 года. Тогда было потрачено около 1 миллиарда рублей. Известно, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

По слухам, определенные вопросы возникли уже и по поводу финансовых запросов в рамках подготовки к саммитам 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.07.18

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