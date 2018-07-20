Петля сжимается: полиция задержала сестру южноуральского вице-губернатора

Полиция задержала предпринимательницу Евгению Гаттарову – родную сестру южноуральского вице-губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после обысков и выемки документов в одном из административных зданий в районе Шагола сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области задержали Евгению Гаттарову, родную сестру вице-губернатора Руслана Гаттарова.

Г-жа Гаттарова является соучредителем ООО «Гинвар». Следователи подозревают, что через эту фирму бюджетные средства могли перекачиваться на зарубежные счета.

Внимание силовиков привлекло то, что почти треть долей общества принадлежит компании, зарегистрированной на Кипре (формально это государство не включено в список оффшоров, однако отличается весьма мягким налоговым законодательством и часто ставится в один ряд с «официальными» оффшорными зонами).

Евгения Гаттарова – третий человек из ближнего круга «экономического» губернатора, задержанный за последние сутки. Вчера вечером сотрудники ФСБ России задержали первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, а в ночь на пятницу – директора Агентства международного сотрудничества региона Ольгу Алейникову. Оба они подозреваются в многомиллионных махинациях при подготовке российско-казахстанского делового форума, состоявшегося в Челябинске в 2017 году (речь может идти об ущербе бюджету на 3,8 миллиона рублей). Отметим, что и Антон Бахаев, и Ольга Алейникова начинали свою карьеру председателями студенческого профкома ЮУрГУ. Так же, как и их шеф Руслан Гаттаров.

Сам вице-губернатор находится сейчас в Москве и воздерживается от комментариев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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