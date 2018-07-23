Координаторам подготовки к саммитам ШОС и БРИКС нашли замену

Координаторам подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, попавшим в эпицентр коррупционного скандала, нашли замену.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполняющим обязанности руководителя дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году назначен начальник управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития Челябинской области Денис Исаев. Агентство международного сотрудничества временно возглавил заместитель директора агентства Валерий Денисенко.

Напомним, в четверг, 19 июля, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года был задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

На следующий день, 20 июля, была задержана еще одна соратница вице-губернатора Руслана Гаттарова – директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова, так же в рамках расследования махинаций в ходе подготовки форума. Вечером на беседу в полицию пригласили родную сестру высокопоставленного чиновника Евгению Гаттарову. На сей раз речь не шла о подготовке форума: силовики заподозрили, что через одну из фирм сестры вице-губернатора крупные суммы бюджетных средств могли перетекать за рубеж. После опроса г-жу Гаттарову отпустили. Ольга Алейникова также избежала заключения. По некоторым данным, с женщины взяли подписку о невыезде. А вот Бахаева отправили под арест на два месяца.

В связи с этим для контроля над организациями, отвечающими за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС создана специальная рабочая группа, которую возглавил руководитель аппарата губернатора и правительства региона Евгений Голицын. Главная задача: проанализировать систему работы дирекции и все принятые при Бахаеве решения на соответствие законодательству и исключить риски коррупционного характера. В работе группы будут принимать участие представители силовых структур.

Челябинск, Светлана Намская

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