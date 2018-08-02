Суд рассмотрел апелляцию замминистра Челябинской области

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Антона Бахаева.

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 19 июля, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года был задержан первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

Замминистра отправили под арест на два месяца. Сторона защиты попыталась обжаловать этот вердикт, попросив изменить действующую меру на иную, не связанную с изоляцией от общества.

Однако сегодня Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска: Бахаев останется под стражей до 19 сентября 2018 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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