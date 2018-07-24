В челябинских автобусах появилась возможность расплачиваться телефоном

В Челябинске появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой. Правда, пока только на одном маршруте.

Как уже сообщал «Новый День», власти Челябинска обещали, что оплачивать проезд в автобусах, троллейбус и трамваях можно будет банковской картой, еще в ноябре 2017 года, тогда же заявлялось об успешном тестировании новой формы оплаты. Однако на этом все и закончилось. Теперь сообщается, что эквайринг на одном из городских маршрутов будет запущен в тестовом режиме только в августе и то в одном автобусе.

Между тем, частная компания, обслуживающая маршрут №15, уже внедрила бесконтактную оплату картой Mastercard во всех автобусах. Рассчитаться можно и мобильным устройством, если в нем есть чип NFC, дающий возможность подключиться к системе электронных платежей.

Правда, пока не все кондукторы готовы к такому повороту: корреспонденту РИА «Новый День» сегодня даже пришлось убеждать «проводницу», что это реально: когда оплата с телефона благополучно прошла, удивленная кондуктор поспешила рассказать об этом водителю. А наблюдавшие за происходящим пенсионерки пришли в восторг и попросили научить их расплачиваться подобным образом.

Челябинск, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 24.07.18

Челябинскую свалку собираются заблокировать на 90 суток. / Инспекция Москвы закончена, Челябинск начал задыхаться. / Будет сидеть: экс-мэра Миасса оставили под стражей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»