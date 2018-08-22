Для тех, кто не понял? Чиновники опять заявили о возможности платить за проезд банковской картой, но платить особо негде

В Челябинске очередной раз заявили о возможности бесконтактной оплаты проезда. Но возможность эта по-прежнему ограничена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области, в общественном транспорте Челябинска для оплаты проезда начали принимать бесконтактные банковские карты платежных систем Master Card и МИР.

Терминалы кондукторов принимают к оплате бесконтактные карты любого банка. Кроме того, проезд можно оплатить с помощью мобильных устройств, часов и других гаджетов, поддерживающих NFC-технологию, а также мобильных телефонов с функционалом Аpple Pay, Samsung Pay или Android Pay, в которые загружена банковская карта. Оплата проходит в течение нескольких секунд. Стоимость билета при этом такая же, как при использовании наличных.

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников заявил: сейчас формируется некий стандарт качества пассажирских перевозок. В дальнейшем это может быть непременным условием для каждого перевозчика, который будет работать на муниципальных маршрутах.

Отметим, что о возможности оплаты проезда в общественном транспорте чиновники заявляют в третий раз, но речь идет все о том же маршруте №15 «ЧМК – ЮУРГУ» (сервис работает уже месяц), к которому теперь добавился садовый маршрут №57С «ул.Чичерина – станция Межозерная», а также несколько маршрутных такси.

Когда подобная схема оплаты начнет действовать в остальных автобусах, троллейбусах и трамваях, по-прежнему не сообщается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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