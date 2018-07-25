Жить станет лучше, станет веселее: в России пересмотрели прогноз по численности населения

Население России за ближайшие 20 лет может вырасти почти на 10 миллионов человек. Это следует из обновленного прогноза Росстата: если в декабре 2017 года заявлялось о максимально возможном росте числа россиян к 2036 году до 154 миллионов человек, то сейчас оптимистический демографический сценарий говорит о 157 миллионах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре пробной переписи населения, намеченной на октябрь 2018 года, прогноз обновлен с учетом государственной программы «Развитие здравоохранения», принятой в конце 2017 года, предусматривающей увеличение продолжительности жизни и снижение смертности.

Согласно среднему варианту прогноза, население России к 2036 году составит 145,9 млн человек. Предыдущий средний вариант а предполагал численность в 147 млн человек. В обновленном пессимистичном сценарии говорится, что численность населения страны к 2036 году сократится до 136,7 млн человек. В предыдущем пессимистическом варианте прогнозировалось, что численность населения составит 138 млн человек.

Напомним, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране проживали 142,9 млн человек. В 2014 году этот показатель увеличился на 2,3 млн за счет жителей Крыма, вернувшегося в состав России.

Сегодняшние демографические показатели оптимистических прогнозов не подтверждают: по данным того же Росстата на 1 января 2018 года численность постоянного населения РФ зафиксирована на уровне 146 миллионов 880 тысяч 432 человека. Рождаемость за первые 5 месяцев года сократилась на 4% к аналогичным показателям 2017 года, а смертность выросла на 1%. Естественная убыль населения в России составила 147 тысяч 200 человек. Если численность жителей где-то и растет, то за счет миграционного прироста – этот показатель составляет 69,5 тысяч человек, но и он меньше прошлогоднего на 14%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.07.18

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