В России хотят ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Соответствующая норма предусмотрена в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, который в ближайшие дни будет представлен участникам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Службы занятости обяжут сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду и помогать пожилым людям трудоустроится снова.

При этом предлагается проработать вопрос усиления ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста – вплоть до уголовной,

После повышения пенсионного возраста несостоявшиеся пенсионеры, лишенные дохода в виде пенсии, могут оказаться за чертой бедности, цитируют «Ведомости» директора Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова: если не принять дополнительных мер, например увеличения пособия по безработице, количество бедных после повышения пенсионного возраста будет расти на 100 тысяч человек в год.

Проект федерального закона о повышенном пособии по безработице для несостоявшихся пенсионеров предполагают разработать в течение 3 месяцев и с 1 января 2019 года начать работать в его рамках.

Оставшихся без работы собираются обучать «востребованным в экономике навыкам и компетенциям», сформировав перечни приоритетных профессий.

Отметим, что пока список востребованных в экономике профессий в будущих пенсионеров не вселяет оптимизма. Например, в Челябинской области переучивают на операторов ЭВиВМ, водителей автомобиля, электрогазосварщиков, поваров, охранников, парикмахеров и маникюрш. Трудно себе представить на таких рабочих местах 60-летних «специалистов» с ослабленным в силу возрастных особенностей зрением, координацией и реакцией.

Кроме того, Минтруд предлагает помогать несостоявшимся пенсионерам открывать свое дело.

Любопытно, что пенсиона реформа должна начаться уже в2019 году, а программы содействия занятости в регионах могут, не торопясь, разрабатывать до 2034 года.

Между тем, по оценке специалистов, уже в 2019 году сохранить работу смогут лишь 73% несостоявшихся пенсионеров. А по данным опросов, на которые ссылается Альфа-банк, нанимать на работу пожилых людей готовы лишь 7% работодателей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.07.18

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