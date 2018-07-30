В Челябинске возобновили практику укладки асфальта в дождь (ФОТО)

Администрация Челябинска обратилась к горожанами с просьбой присылать фотографии, фиксирующие дорожные работы в неподобающих погодных условиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрию поступили жалобы, что 29 июля, во время дождя укладывали асфальт во дворе домов №№3,5,7 по улице Руставелли.

Дорожные работы велись и во дворе домов №84-б и №86 по Свердловскому проспекту. Причем, в первой половине дня, когда на улице было сухо и даже солнечно, дорожников по указанному адресу не наблюдалось, а вот после 16 часов – во время дождя работа буквально кипела.

В мэрии пояснили, что работу по благоустройству дворов ведут районы, пообещали разобраться и попросили горожан присылать им фотографии подобных инцидентов с указанием адреса и времени съемки.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 30.07.18

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