Расточительная благотворительность: дорожники объяснили, почему работали под дождем (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске дорожные службы объяснили укладку асфальта под дождем благотворительностью.

Как уже сообщал «Новый День», в конце июля в администрацию Челябинска поступило несколько жалоб на действия дорожных служб, укладывающих асфальт под дождем.

Например, подобный инцидент горожане зафиксировали во время дождя во дворе домов №86 и №84-б по Свердловскому проспекту: 29 июля в первой половине дня, когда на улице было сухо и даже солнечно, дорожников по указанному адресу не наблюдалось, а вот после 16 часов – во время дождя работа буквально кипела.

В администрации Центрального района пояснили, что по указанному адресу должны были заасфальтировать тротуар вдоль дворового проезда, и пообещали разобраться.

Первоначально дорожники заявили, что асфальт они укатали до осадков, но у них осталось немного асфальта, и они по собственной инициативе – исключительно в целях благотворительности начали разбрасывать остатки в ямки на дороге. Тут и начался дождь.

Однако горожане предъявили фотографии, на которых видно: рабочие занимаются именно тротуаром.

Тогда появилась другая версия

Виктор Ереклинцев добавил, что «асфальтирование ямок» под дождем, даже если это проводилось в рамках «благотворительности», является грубым нарушением технологии, но в любом случае эти работы за счет бюджета не оплачиваются.

Что же касается экспертизы тротуара, то результаты станут известны через месяц.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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