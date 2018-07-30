Ими гордится страна: стать почетным гражданином Челябинска сможет даже осужденный за убийство

В Челябинске решили упростить процесс присуждения звания «Почетный гражданин города».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звание присваивается за большой вклад в экономическое и духовное развитие Челябинска гражданам, сникавшим широкую известность и уважение горожан; людям, родившимся, в Челябинске, чья государственная, политическая, общественная, научная, творческая и иная деятельность получила всероссийское и международное признание; а также гражданам Российской Федерации, других государств, имеющих выдающиеся заслуги перед городом.

До революции 1917 года звание Почётного гражданина Челябинска дважды присваивалось решением Императора Николая II. В советское время звание присуждалось в 1967, 1968, 1971, 1978 и в 1986 годах. Традицию решили возродить в 1996 году.

И вот в существующую более 20 лет схему реше6но внести поправки: в городской Думе рассматривается проект, согласно которому почетным гражданином может стать человек с судимостью – вне зависимости от тяжести совершенного преступления. Главное, чтобы судимость к моменту присвоения статуса была снята или погашена.

Напомним, среди почетных граждан Челябинска уже есть один судимый – Александр Аристов, снискавший особую «популярность» среди челябинцев в качестве собственника ЧЭМК – предприятия, за которым давно и прочно закрепилась репутация одного из главных источников загрязнения воздуха в областном центре. Добавил известности олигарху и скандал с его разбитым «Роллс-ройсом». Напомним, что сначала он «по-человечески» простил врезавшегося в машину мастера одного из челябинских заводов, а несколько месяцев спустя принадлежащий Аристову ЧЭМК уже «юридически» потребовал с челябинца компенсацию ущерба, оценив ее первоначально в пять с лишним миллионов рублей и снизив впоследствии до трех с гаком миллионов.

Похоже, что к очередному Дню города в Челябинске появится еще один «народный герой» с не менее славной биографией. И возможно, не один, так как лимит (в течение одного года звание могут получить только 2 человека) тоже отменяется. Впрочем, это правило уже нарушалось – в 2016 году, как раз когда звание присуждали Аристову. Вместе с ним почетный статус получили президент группы компаний «Бовид» Борис Видгоф и экс-заместитель директора по развитию и творческим проектам Молодежного театра Роза Орлова.

Между тем, в Челябинске готовятся акции против изменения порядка присуждения звания. «Партия «Справедливая Россия» выступает категорически против того, чтобы присваивать звание «почетного гражданина» людям, имеющим судимость, тем более за тяжкие преступления, –заявил секретарь бюро совета ЧРО СР Василий Швецов. – Бандитов, насильников и убийц надо обличать позором, а не почетом. Репутация почетного гражданина не должна вызывать никаких сомнений ни у кого, иначе сам институт награды полностью дискредитируется. Критерии награды, которая представляет мнение всего города, следует обсуждать публично, а не кулуарно. Ведь если преступники будут почетными гражданами Челябинска, в таком городе жить будет стыдно».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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