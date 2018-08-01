В Челябинске любитель Toyota LC и Porsche не сможет бесплатно ездить в трамвае

Челябинцы с «тяжелыми» судимостями вряд ли смогут стать почетными горожанами: поправки в положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска» отозваны. Об этом сообщил телеграмм-канал «Кутикулы».

Как уже сообщал «Новый День», в существующую более 20 лет схему предлагалось внести изменения, согласно которым почетный статус смогут получать горожане с судимостью – вне зависимости от тяжести совершенного преступления. Главное, чтобы судимость к моменту присвоения звания была снята или погашена. Это вызвало возмущение горожан. Выносить на открытое обсуждение вопрос не решились: в Гордуме началось заочное голосование.

Высказывались предположения, что поправки вносятся специально для того, что присвоить звание депутату Виталию Рыльских, у которого есть судимости за хулиганство и хранение оружия.

Отметим, звание «Почетный гражданин Челябинска» дает ряд привилегий, и, получив его, любитель машин класса Toyota Land Cruiser 200 и Porsche смог бы бесплатно ездить в общественном транспорте.

Но теперь проект отозван. Правда, не насовсем – отправлен на доработку.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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