Челябинские троллейбусы изменят свои маршруты

Два челябинских троллейбуса – №7 и №12 изменят свои маршруты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с ремонтом теплосетей на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов в субботу и воскресенье, 4 и 5 августа, троллейбус № 7 будет ходить с ЧМК через гостиницу «Виктория» далее по Братьев Кашириных через дворец спорта «Юность» на АМЗ. В обратном направлении троллейбус будет двигаться по обычному маршруту.

Троллейбус №12 с 20 часов сегодняшнего дня и по 5 августа включительно с северо-запада будет следовать по маршруту «Молдавская – Братьев Кашириных – д/с «Юность» – АМЗ», в обратном направлении «АМЗ – д/с «Юность» – Алое поле – Энгельса – Братьев Кашириных – Молдавская».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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