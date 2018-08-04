Сюрприз: в центре Челябинска закрыли движение троллейбусов

В Челябинске продолжается ремонт проспекта Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выходные намечена укладка асфальта на участке от Свердловского проспекта до улицы Воровского. В связи с эти 4 и 5 август с 9:00 до 24:00 два троллейбусных маршрута отменяются, остальные меняют схему движения.

Схема движения троллейбусов на 4 и 5 августа:

№ 1 – отменяется;

№ 8 – «ЧКПЗ – Детский мир – Тимирязева – кинотеатр Урал – площадь Революции – ЧКПЗ»;

№ 10 – «Солнечный берег – Детский мир – Тимирязева – кинотеатр Урал – площадь Революции – Солнечный берег»;

№ 17 – «Молдавская – Чичерина – Братьев Кашириных – д/с «Юность» – Алое поле – ПКиО», в обратном направлении: «ПКиО – Энгельса – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская»;

№ 19 – «Первоозерный – Детский мир – Тимирязева – кинотеатр Урал – площадь Революции – Первоозерный»;

№ 26 – отменяется;

№ 27 – «Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – д/с «Юность» – Алое поле – ПКиО», в обратном направлении: «ПКиО – Энгельса – Братьев Кашириных – Чичерина – Молдавская».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.08.18

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