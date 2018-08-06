Победитель международной олимпиады по математике получил от властей Челябинска 100 тысяч рублей

Челябинец, завоевавший «золото» на международной олимпиаде, получил от мэрии 100 тысяч рублей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», чествование выпускника челябинского лицей №31 Марата Абдрахманова состоялось сегодня в ходе традиционного аппаратаного совещания у главы города.
Напомним, Марат Абдрахманов завоевал золотую медаль в составе российской сборной на 59-й Международной математической олимпиаде, став четвертым в мировом рейтинге математики. В командном зачете российские ребята уступили лишь команде из США, заняв второе место.
«Это огромная заслуга мамы Марата и его наставника Михаила Лепчинского, который готовил нашего победителя к соревнованиям. Михаил сам был первым золотым медалистом нашего лицея, победив в 1997 году в Аргентине. Остался в Челябинске, преподает в ЧелГУ и готовит наших ребят. За что ему отдельное спасибо!», – рассказал директор лицея №31 Александр Попов.
В сборную России 2018 года вошли ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Кирова. Они завоевали 5 золотых и одну серебряную медаль на 59-й Международной математической олимпиаде в городе Клуж (Румыния). Всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. Марат завоевал в этом составе золотую медаль, набрав наибольшее число баллов среди остальных участников команды, и вошел в мировой рейтинг, где занял четвертое место.
Сегодня выпускника челябинского лицея власти города персонально поздравили с победой. За это достижение молодому человеку вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Его наставник Михаил Лепчинский получил от муниципалитета 150 тысяч рублей, а лицей №31 – 1 миллион рублей на развитие.
Международная математическая олимпиада (MMO) – чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, состязание проводится каждый год в одной из стран-участниц, уточнили в пресс-службе мэрии Челябинска. Первая MMO прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. В последние годы количество стран-участниц ММО превышает 100 государств.
Участникам предлагается решить 6 задач (по три задачи в день, в течение двух дней подряд). Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом – из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.
Год назад на 58-й Международной математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) российские школьники получили 1 золотую медаль, 3 серебряных и 2 бронзовых. Лучший результат тогда показал М. Иванов из физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга. Михаил завоевал золотую медаль и 14 место в индивидуальном зачёте.
В 2017 году сборная России заняла на 58-й Международной математической олимпиаде 11 место.
Челябинск, Виктор Елисеев
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