Российские школьники выиграли международную географическую олимпиаду

Российские школьники завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали на XV Международной географической олимпиаде (IGeo) в Квебеке (Канада).

Как сообщили РИА «Новый День» в Русском географическом обществе, международная олимпиада IGeo – ежегодное соревнование, проводимая с 1996 года под эгидой Международного географического союза (IGU). Участникам необходимо показать свои знания в трёх турах: письменный тест, полевое наблюдение и мультимедийный тест. Все задания представлены на английском языке.

Лучшим на IGeo-2018 стал Ален Коспанов из Москвы. Ольга Богданова из Москвы завоевала серебряную, а Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края – бронзовые награды.

Москва, Игорь Юров

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