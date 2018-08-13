В Челябинске бойцовые собаки набросились на 4-летнего ребенка

В Челябинске на 4-летнего ребенка набросились ротвейлеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в СНТ «Трубопрокатчик-3» (Ленинский район) вечером 12 августа.

Мальчик вместе с родителями приехал в сад к бабушке, которая на участке разводит собак.

Ребенок играл в саду, когда на него набросились два пса. Мать попыталась отогнать собак от сына, но ротвейлеры набросились и на нее. Присутствовавшие на участке мужчины с трудом оттащили озверевших псов от женщины и ребенка.

Пострадавшие с многочисленными укусами госпитализированы. Ребенок находится в реанимации.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.08.18

Археологи нашли доказательство того, что Южный Урал был прародиной кочевых народов. / Никто и не сомневался: режим «черного неба» продлили на сутки. / Московская фирма оставила магнитогорцев без одежды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»