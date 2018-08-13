В Челябинске бойцовые собаки набросились на 4-летнего ребенка

В Челябинске на 4-летнего ребенка набросились ротвейлеры.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в СНТ «Трубопрокатчик-3» (Ленинский район) вечером 12 августа.
Мальчик вместе с родителями приехал в сад к бабушке, которая на участке разводит собак.
Ребенок играл в саду, когда на него набросились два пса. Мать попыталась отогнать собак от сына, но ротвейлеры набросились и на нее. Присутствовавшие на участке мужчины с трудом оттащили озверевших псов от женщины и ребенка.
Пострадавшие с многочисленными укусами госпитализированы. Ребенок находится в реанимации.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 13.08.18
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