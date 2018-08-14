Собаки, едва не разорвавшие малыша, по-прежнему гуляют без поводков и намордников

Челябинка, чьи собаки едва не разорвали её же внука, продолжает выгуливать псов без поводков и намордников.

Как уже сообщал «Новый День», 12 августа в СНТ «Трубопрокатчик-3» (Ленинский район) на 4-летнего ребенка набросились ротвейлеры. Это произошло на участке бабушки мальчика, занимающейся разведением ротвейлеров. Животные бегали по участку без намордников и набросились на игравшего рядом малыша. Мать попыталась отогнать собак от сына, но ротвейлеры набросились и на нее. Присутствовавшие на участке мужчины с трудом оттащили озверевших псов от женщины и ребенка.

По словам очевидцев, хозяйка собак не пыталась унять своих подопечных и наблюдала за происходящим со стороны. А потом и вовсе покинула участок. Между тем, псы содрали с ребенка кожу, порвали ему лицо, спину и ноги. Мальчик находится в реанимации.

Сегодня женщина опять объявилась на участке с собаками, сообщает «Первый областной» со ссылкой на соседей заводчицы. По их словам, собаки опять гуляли без поводков и намордников.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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