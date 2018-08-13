Челябинску обещают заменить шумные бомбардировщики на «тихие» уже в сентябре

В Челябинске появятся истребители-бомбардировщики Су-34: первые самолеты прибудут на авиабазу Шаголв сентябре. Су-34 должны заменить Су-24, причиняющие горожанам массу неудобств.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2012 года Челябинский областной суд обязал приостановить полеты штурмовых бомбардировщиков над жилой застройкой в виду того, что производимый ими шум существенно превышает норму и отрицательно влияет на здоровье челябинцев. Минобороны подало апелляцию в Верховный Суд. Вынесение вердикта несколько раз откладывалось. В конце-концов военные заявили, что горожанам мешает не гул самолетов, а шум наземного транспорта. Наконец, весной 2013 года Верховный суд РФ обязал минобороны и войсковую часть №71592 обеспечить выполнение полетов с соблюдением допустимых уровней авиационного шума над территорией жилой застройки областного центра. Но шума меньше не стало.

Тогда горожане попытались делать замеры, чтобы потом вновь обратиться в прокуратуру. Однако Роспотребнадзор, куда челябинцы пришли за помощью, наотрез отказался измерять уровень шума, даже за деньги.

С тех пор прошло почти 6 лет: за это время ситуация то немного выправлялась, то снова ухудшалась. Летом 2017 года челябинцы вновь стали замечать, что грохот от полетов усилился, и военные самолеты летают очень низко. Одним из преимуществ Су-34 является то, что самолет издает в 2 раза меньше шума, чем его предшественники, заявляют военные. Еще одно преимущество Су-34 – способность летать в режиме автопилота на предельно малой высоте. Челябинцы восприняли новость неоднозначно: одни рады, что в городе появились более современные самолеты, другие считают, что над горожанами опять будут издеваться, летая ночью «на предельно малой высоте» над жилыми кварталами.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.08.18

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