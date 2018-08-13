В Магнитогорске закрыли бесплатный приют для птиц: раненых птах выбросили на помойку

Управление образования Магнитогорска выбросило на помойку раненых птиц из бесплатного приюта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники без всяких документов и объяснений ликвидировало единственный в городе бесплатный Центр помощи птицам, который работал почти 30 лет. Об этом сообщил руководитель приюта Андрей Азсакра.

«Часть раненых пернатых, не представляющих коммерческой ценности, была выброшена на улицу, где их растерзали дворовые кошки и бродячие собаки. Другую часть захватил коммерческий зоопарк в Абзаково. Теперь в Магнитогорске некуда нести птиц, попавших в беду», – рассказал зоозащитник.

По словам магнитогорца, ранее травмированных пернатых в центр приносили постоянно. Здесь их лечили под надзором государственной ветеринарной службы и выпускали на волю. Рядом со зданием детского клуба были организованы две площадки для кормления дворовых птиц. «В результате незаконной ликвидации центра из двадцати птиц и животных, находившихся на тот момент в птичьем приюте, по вине администрации погибли восемь: ушастая сова, ворона, голуби… Что, безусловно, попадает под определение жестокого обращения с животными, повлекшее за собой смерть последних», – негодует Андрей Азсакра.

При этом педагогов центра и зоозащитников удивляет то, в какой форме проходила ликвидация приюта: администрация ДЮЦ «Максимум», на базе которого располагался центр, среди ночи сменила замки на входной двери, а пришедших за разъяснениями сотрудников просто не пустили внутрь. Только через трое суток, когда наконец-то двери приюта для птиц были открыты, в здании был обнаружен мертвый питомец – травмированный голубь, умерший по вине администрации от голода и жажды, утверждают зоозащитники. «Большая часть птиц, проходивших реабилитацию в Центре помощи, погибла. Невозможно объяснить детям этот тотальный произвол и жестокость, которые творит управление образования Магнитогорска в отношении птиц и животных», – заявляют магнитогорцы.

До этого в течение трех месяцев сотрудники приюта подвергались постоянному давлению и травле. «Представители администрации вели себя крайне цинично: хамили, проводили обыски, лезли в личные вещи педагогов, пинком ноги открывали двери в помещение, где находились раненые птицы и тем самым очень пугали их. После подобных внезапных вторжений некоторые из птиц надолго отказывались принимать пищу, – рассказывает Андрей Азсакра. – К травле представители администрации подключали различных сотрудников городской мэрии, общественных организаций. А также «сомнительные структуры» для давления, чтобы педагоги покинули помещение и вывезли птиц. Наверное, самым низким стало следующее: одному из тренеров-педагогов угрожали тем, что социальные службы отнимут у нее ребенка».

Зоозащитник приходит к неутешительным выводам. «Под видом капитального ремонта в здании детского клуба «Черный Дракон», в котором располагался Центр помощи птицам, на самом деле проводится полная переориентация данного помещения под другие нужды. Птиц выкинули на улицу (на погибель), а детей заставили уйти (при условии того, что в близлежащих кварталах нет другого подобного бесплатного детского клуба). В городе продолжается агрессивное наступление на последние экологические организации. А именно: в результате реорганизации был закрыт кинологический клуб, вместо двух станций юных натуралистов осталась только одна, которая также постоянно подвергается давлению. И вот теперь ликвидирован единственный и последний в городе Центр помощи птицам».

В пресс-центре мэрии Магнитогорска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с приютом. «Насколько мне известно, птиц на время капитального ремонта просто перевезли в другое здание», – заявила чиновница ведомства, но от подробного комментария воздержалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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