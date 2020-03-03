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Вторник, 3 марта 2020, 19:07 мск

Новости Челябинск

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Педагог из Магнитогорска, уволенная за старые фото, не смогла оспорить представление прокуратуры

Апелляционная инстанция оставила без изменения решение районного суда Магнитогорска по делу об увольнении тренера по кикбоксингу, засветившейся в откровенной фотосессии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 марта, Челябинский областной суд отказал педагогу из Магнитогорска Екатерине Конопенко в удовлетворении иска о признании незаконными действий региональной прокуратуры, потребовавшей уволить педагога за «аморальный поступок».

Напомним, женщину уволили из детско-юношеского центра «Максимум» в сентябре прошлого года по требованию прокуратуры. Однако сама она уверена: дело не в откровенной фотосессии десятилетней давности, а в неприязни к ней со стороны директора учреждения.

Противостояние между руководством и педагогом развернулось еще в 2018 году, когда на базе нескольких организаций дополнительного образования решили создать детский центр «Максимум». При этом руководитель учреждения с самого начала дала понять педагогам, «кто в доме хозяин». Часть коллектива пыталась сопротивляться, но безуспешно.

Одной из печальных страниц противостояние стало уничтожение центра «Черный Дракон» с приютом птиц, в результате которого многие пернатые, по словам Екатерины Конопенко, погибли. А через год из помещения клуба «попросили» уже детей и педагогов – под предлогом ремонта.

Тогда педагог обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой (ныне – член Совета Федерации от региона). Омбудсмен пообещала взять ситуацию на контроль, но вдруг попросила прокуратуру проверить саму Екатерину Конопенко. Оказывается, руководство ДЮЦ «Максимум» сообщило Павловой о фото и видео, якобы, порнографического содержания с участием педагога. Речь шла о ряде фотографий откровенного характера, сделанных два десятка лет назад и которые сама Конопенко называет воплощением культурного проекта.

По итогам проверки прокуратура и направила в ДЮЦ представление с требованием уволить педагога. В ответ жительница Магнитогорска подала иск к прокуратуре Челябинской области, надзорному ведомству Правобережного района Магнитогорска и заместителям руководителей ведомств с требованием отменить представление, а также извиниться перед ней.

Однако Правобережный районный суд Магнитогорска не нашел оснований для удовлетворения иска. Сегодня его позицию разделил и Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.03.20

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