Магнитогорские педагоги пожаловались Алексею Текслеру на беспредел директора

Педагоги детско-юношеского центра «Максимум» попросили помощи у врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальная история началась в январе 2018 года, когда власти Магнитогорска решили присоединить к Детской картинной галерее ДЮЦ «ЭГО», Центр детского технического творчества и несколько клубов по месту жительства.

Новый образовательный монстр, переименованный впоследствии в ДЮЦ «Максимум», возглавила директор Детской картинной галереи Елена Севилькаева. «Эффективный» менеджер продолжила «оптимизацию» уже внутри учреждения: нереальные планы по часам и привлечению детей, скандальное закрытие клуба «Черный дракон» (руководство заявило, что это временное явление – на время ремонта, однако здание с новенькими пластиковыми окнами пустует до сих пор, постепенно приходя в негодность). В итоге за год с небольшим из ДЮЦ уволились четыре десятка педагогов.

Но на этом директор учреждения не успокоилась. «Законными и незаконными способами Севилькаева пытается нас выжить», – цитирует «Верстов.Инфо» преподавателей «Максимума». По словам педагогов, их загружают документацией, мешают работать. Директор устраивает постоянные внеплановые проверки, а собрания коллектива проходят со скандалами и оскорблениями. При этом руководитель не стесняет себя в выражениях даже при детях и родителях.

«Был издан приказ о запрете вести в учреждении фото и видеосъемку, педагогов заставили его подписать. Более того, в учреждении ходят слухи о случаях коррупции и мошенничества. Якобы руководитель заставляла педагогов делать «откаты». Платила им повышенную зарплату и стимулирующие выплаты. «Рисовались» грамоты, на основании которых назначались премиальные. Потом часть денег наличкой передавалась директору через заместителей. Кроме того, в «сетевом городе» были записаны «левые» дети для выполнения муниципального заказа», – перечисляет издание чудеса «эффективного менеджмента» магнитогорского разлива.

Но если с возможными фактами коррупции сейчас разбирается прокуратура, то хамство и прессинг со стороны директора ДЮЦ вряд ли подпадают под юридические формулировки. Однако, руководство Магнитогорска, по всей видимости, устраивает сложившаяся ситуация. Во всяком случае, на жалобы педагогов реакции чиновников не последовало. Предпочел не вмешиваться в ситуацию и профсоюз.

Теперь преподаватели ДЮЦ обратились за помощью к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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