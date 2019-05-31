В Магнитогорске администрация ДЮЦ запретила детям подходить к учреждению

Конфликт вокруг детского клуба «Черный Дракон» продолжает разрастаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация вокруг помещения детского клуба «Черный Дракон» продолжает ухудшаться. Об этом агентству рассказала один из педагогов.

Напомним, конфликт начался летом прошлого года, когда детей и педагогов детского клуба «Черный Дракон» попросили освободить помещение под предлогом проведения ремонта. Перед этим клуб и еще ряд организаций присоединили к детской школе искусств, преобразовав несколько объединившихся учреждений в детско-юношеский центр «Максимум».

«За год ситуация стала ещё хуже: из здания детского клуба «Чёрный Дракон», вслед за птицами, были уже выгнаны дети и педагоги. Якобы под предлогом ремонта. Но за весь год никакого ремонта проведено не было. Клуб просто разрушили изнутри, чтобы дети не могли заниматься. После того как педагоги написали письмо главе Челябинской области Алексею Текслеру, в здании клуба сразу же начался ремонт. Теперь ремонт почти завершён, но детей, которые ранее тренировались в «Чёрном Драконе», администрация центра «Максимум» не хочет пускать назад. Мало того – детям и тренеру запрещают заниматься даже на спортивной площадке возле данного клуба. Почему дети не могут вернуться назад?" – возмущается педагог.

Родители воспитанников направили заявление о сложившейся ситуации в Генеральную прокуратуру России и получили документ, обращение направлено для проверки доводов родителей в прокуратуру Челябинской области. Также 28 мая было направлено обращение на имя Алексея Текслера.

Вчера, 29 мая, педагог встретилась с уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой. Омбудсмен пообещала взять ситуацию на контроль и обсудить ее с главой региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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