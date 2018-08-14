Сурово: прокуратура озвучила наказание для бывшего вице-губернатора Челябинской области

Бывшего вице-губернатора Челябинской области предлагают отправить в колонию строго режима и взыскать с него многомиллионный штраф.

Как уже сообщал «Новый День», Николая Сандакова арестовали в марте 2015 года. В отношении бывшего вице-губернатора были возбуждены два уголовных дела: по факту мошенничества, а также о взятке в виде бесплатных услуг ЧОП «Питон» по охране жилого дома и установке систем видеонаблюдения.

Обвинения в мошенничестве основаны на показаниях бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова. По словам Сандакова, Тарасов «систематически вводил следствие и суд в заблуждение и оговаривал меня: придумал 2 встречи со мной (в Озерске и Кузнецком), которых не только не было, но и быть не могло; исказил материалы ОРД, прямо свидетельствующие о том, что все наши взаимоотношения в 2011-2012 годах касались исключительно выборов в Госдуму и Президента РФ; желая избежать более сурового наказания, более 10-ти раз менял показания».

Напомним, Тарасов сначала заявлял, что передал Сандакову 1,5 млн рублей за обещание помочь ему стать мэром Магнитогорска. А потом сообщил, что на самом деле платил Сандакову за снятие с поста мэра Магнитогорска Евгения Тефтелева, а тот своего обещания не выполнил.

Сам Тарасов был осужден за растрату 22 миллионов бюджетных рублей, но освобожден из колонии по УДО в рамках сделки со следствием. Кроме участия в деле Сандакова, он стал основным свидетелем обвинения в деле экс-сенатора Цыбко (год назад Озерский городской суд приговорил Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой в доход государства 70 миллионов рублей, оспорить этот вердикт не удалось).

Обвинение по эпизоду с «Питоном» тоже основано на показаниях одного человека, заключившего сделку со следствием: Игорь Калугин находился под следствием за то, что незаконно получил из областного бюджета около 400 тысяч рублей. Сразу после повторного задержания Сандакова Калугина выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а еще через 2 месяца приговорили к штрафу. Сегодня представитель обвинения попросил суд признать бывшего вице-губернатора Николая Сандакова признать виновным по в всем эпизодам и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 14 млн рублей.

Теперь слово за защитой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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