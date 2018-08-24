Процесс над Сандаковым подходит к концу: во вторник бывший южноуральский вице-губернатор выступит с последним словом

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков выступит в суде с последним словом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 23 августа, выступления в судебных прениях закончила сторона защиты Николая Сандакова.

В понедельник, 27 августа, процесс продолжится: обвинение и защита обменяются репликами. Во вторник, 28 августа, бывший заместитель губернатора Челябинской области выступит в суде с последним словом. После этого судья удалится для вынесения приговора.

Напомним, Николая Сандакова арестовали в марте 2015 года. В отношении бывшего вице-губернатора были возбуждены два уголовных дела: по факту мошенничества, а также о взятке в виде бесплатных услуг ЧОП «Питон» по охране жилого дома и установке систем видеонаблюдения. Позднее к обвинениям добавилось подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации.

Бывший высокопоставленный чиновник отрицает свою вину. Эту позицию его адвокат Сергей Колосовский обосновывал в течение трех дней.

Ранее государственный обвинитель потребовал приговорить Николая Сандакова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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