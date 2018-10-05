Челябинский экс-замгубернатора Сандаков получил 5,5 лет «строгача» и штраф в 7 млн рублей

Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в 7 млн рублей. Экс-чиновника обвиняли в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взяток (ч.4 ст.159, ч.4 ст.33, ч.3 ст.272, ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что в 2013 – 2014 годах Сандаков получил взятку в виде услуг по охране его жилого дома с установкой систем видеонаблюдении на сумму не менее 1,96 млн рублей от директора ООО ЧОП «Питон». За это высокопоставленный чиновник поспособствовал заключению госконтракта на охрану губернатора Челябинской области на условиях, выгодных для ООО ЧОП «Питон».

Кроме того, в 2011 – 2012 годах осужденный, будучи первым помощником главы региона, путём обмана похитил у бывшего главы администрации города Озерск 1,5 млн рублей, обещав тому помочь в назначении главой Магнитогорска. Помимо этого, в 2013 году Сандаков заказал специалисту по компьютерным технологиям осуществить неправомерный доступ к содержимому электронных почтовых ящиков и личной переписке челябинского политолога, а также начальника одного из управлений администрации губернатора Челябинской области.

Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ России. Стоит отметить, что Сандаков освобожден от наказания за неправомерный доступ к компьютерной информации в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговором суда Сандакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 7 млн.рублей.

Адвокат Николая Сандакова Сергей Колосовский рассказал корреспонденту «Нового Дня», что считает своего подзащитного невиновным и намерен обжаловать приговор в установленные законом сроки.

Напомним, Николая Сандакова арестовали в марте 2015 года. В отношении бывшего вице-губернатора были возбуждены два уголовных дела: по факту мошенничества, а также о взятке в виде бесплатных услуг ЧОП «Питон». Позднее к обвинениям добавилось подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. Бывший высокопоставленный чиновник отрицает свою вину. Ранее государственный обвинитель потребовал приговорить Николая Сандакова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 млн рублей.

Челябинск, Иван Гридин

Челябинск. Другие новости 05.10.18

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