«Система расправилась с человеком, который преданно служил ей»: политологи о приговоре Николаю Сандакову

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков признан виновным в получении взятки и мошенничестве. Сегодня суд приговорил экс-чиновника к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в размере 7 миллионов рублей.

Резонансное дело длилось более трех лет. Самым спорным и неоднозначным в нем был эпизод с хищением путем обмана 1,5 миллиона рублей у экс-главы Озерска Евгения Тарасова. Адвокат Сандакова Сергей Колосовский сообщил, что считает своего подзащитного невиновным и намерен обжаловать решение суда. «Новый День» опросил политологов, чтобы узнать их мнение о судьбе челябинского политика.

«Если учитывать, что гособвинитель запрашивал для Сандакова десять лет, то приговор получился мягче – дали вдвое меньше. Но удручает, что это обвинительный приговор. Те основания, что были предъявлены Сандакову, вызывают вопросы. Если рассматривать суть, существует «черная» касса для проведения выборов. Так что это сложный вопрос и вряд ли его можно решать с помощью судебного расследования. Наверное, должны быть другие механизмы для изменения этой ситуации. Я не юрист и не могу оценить те обвинения, которые были в деле Сандакова. Могу сказать только свое личное мнение – печально, что все так закончилось. Не хотелось бы, чтобы этот приговор обернулся тюремным заключением», – отметил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Политолог, бывший заместитель полпреда президента в УрФО Андрей Колядин сообщил, что очень внимательно следил за процессом над бывшим вице-губернатором. «Я считаю, что это уголовное дело наносит большой ущерб внутренней политике нашей страны. Человек занимался тем, что работал на выборах, служил своей стране, занимался выборами «Единой России», причем добивался великолепных результатов. Добивался великолепных результатов и при работе на губернатора. Естественно, что выборы в нашей стране всегда были связаны с определенными финансовыми ресурсами, и вменять человеку в вину его профессиональные обязанности, политический франдрайзинг, и пытаться привязать к этому странные истории про вскрытие почты и про якобы неуплату охраны дома… Я был потрясен, как система расправилась с человеком, который преданно служил ей. Мне было безразлично, дадут Сандакову один день в качестве наказания или 5,5 лет. Это одинаково несправедливо. Ему дали так много ни за что, за работу на благо государства, а это еще страшнее и хуже. Я думаю, что это станет очень плохим примером для других вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику. И они теперь будут крайне осторожны в своем желании помочь своей стране», – прокомментировал собеседник агентства.

Москва, Челябинск, Валентина Ярославцева

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