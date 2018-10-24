Бывшего вице-губернатора Челябинской области отказались выпускать на свободу

Челябинский областной суд отклонил ходатайство адвокатов Николая Сандакова и оставил бывшего вице-губернатора Челябинской области под стражей.

Как уже сообщал «Новый День», в начале октября суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взяток (ч.4 ст.159, ч.4 ст.33, ч.3 ст.272, ч.6 ст.290 УК РФ) и приговорил к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в 7 млн рублей. Сандакова взяли под стражу в зале суда, сейчас он находится в СИЗО.

Сторона обвинения, требовавшая для бывшего вице-губернатора 10 лет лишения свободы и 14 млн рублей штрафа, сочла, что при вынесении вердикта были допущены нарушения уголовного и уголовно-процессуального кодекса, а сам приговор – слишком мягкий. Сторона защиты тоже обжаловала приговор первой инстанции, настаивая на невиновности Сандакова. Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел ходатайство адвокатов об отмене меры пресечения экс-чиновнику в виде содержания под стражей до пересмотра или вступления в силу приговора. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы, либо отправить Сандакова под домашний арест.

«Суд оставил без изменения приговор Советского районного суда Челябинска от 4 октября 2018 года в части изменения осужденному меры пресечения с залога в размере 10 миллионов рублей на заключение под стражу», – сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Челябинск, Павел Зварзин

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