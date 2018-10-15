Прокуратура потребовала отменить приговор экс-вице-губернатору Челябинской области

Прокуратура Челябинской области обжаловала приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову, вынесенный Советским районным судом.

Как уже сообщал «Новый День», 5 октября суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взяток (ч.4 ст.159, ч.4 ст.33, ч.3 ст.272, ч.6 ст.290 УК РФ) и приговорил к 5,5 годам лишения свободы и штрафу в 7 млн рублей.

Сторона обвинения сочла, что при вынесении вердикта были допущены нарушения нарушения уголовного и уголовно-процессуального кодекса, а сам приговор – слишком мягкий.

«Апелляционное представление внесено прокурором в связи с необоснованным применением положений ст.64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего предела) по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – сообщили прокуратуре.

Сторона защиты тоже намерена обжаловать приговор первой инстанции, настаивая на невиновности Сандакова.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.10.18

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