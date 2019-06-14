Российские политконсультанты потребовали пересмотреть уголовные дела в отношении их коллег

Российские политконсультанты обратились к президенту России Владимиру Путину, председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, генпрокурору Юрию Чайке и омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой пересмотреть ряд уголовных дел, по которым осуждены их коллеги.

«Дело журналиста Ивана Голунова привлекло широкое общественное внимание к теме нарушений российского законодательства при возбуждении уголовных дел против представителей общественно-значимых профессий, к каковым мы относим и профессию журналиста, и профессию политконсультанта, – говорится в открытом обращении. – В данный момент целый ряд наших коллег или уже получили обвинительные приговоры, или находятся под следствием по нелепым и надуманным обвинениям.

В частности, Петр Милосердов получил 2,5 года за то, что неустановленные люди в неустановленное время совершили неустановленные действия с умыслом против чужой юрисдикции (Казахстана), каковая юрисдикция себя потерпевшей не признает. Дело полно процессуальных нарушений и натяжек. В данный момент на приговор суда первой инстанции подана апелляционная жалоба.

Николай Сандаков (бывший вице-губернатор Челябинской области) приговорен к 5,5 годам лишения свободы за взятку. Обвинение фактически основано на показаниях одного свидетеля, осужденного и находящегося в местах лишения свободы, имеющего сомнительную репутацию и выступающего таким же единственным свидетелем еще по ряду дел (включая дело бывшего сенатора Цыбко).

Большие вопросы вызывает и приговор Андрею Кабанову (бывший зампред правительства Ивановской области), и уровень гуманности по отношению к человеку с инвалидностью (отказ в УДО).

Есть серьезные вопросы относительно дела против бывшего заместителя руководителя аппарата губернатора Сахалинской области Анатолия Макарова, которому инкриминируется взятка (а по факту участие в организации финансирования избирательной кампании).

Просим рассмотреть настоящее обращение, взять эти уголовные дела на личный контроль, обеспечить прозрачность их рассмотрения и проинформировать о результатах рассмотрения настоящего обращения».

Обращение на данный момент подписали 145 политконсультантов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.06.19

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