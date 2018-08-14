Ученые нашли способ остановить старение

Ученые смогли остановить старение клеток человеческого организма. Эти исследования будут положены в основу разработки новых антидегенеративных препаратов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старение можно рассматривать, как прогрессирующее снижение функции организма, что связано с большинством распространенных хронических заболеваний. Ученые Эксетерского университета (Великобритания) изучали поврежденные клетки организма, которые не только не функционируют должным образом, но и нарушают функцию клеток вокруг них. Опыты показали, что удаление этих старых дисфункциональных клеток замедляет определенные процессы старения у животных.

Ученые предположили, что одним из катализаторов старения может быть потеря способности организма «включать» и «выключать» гены в нужное время и в нужном месте.

«Каждая клетка в теле содержит всю информацию, необходимую для жизни, но не все гены включаются во все ткани или при любых условиях. Это один из способов отличить сердечную клетку от клетки почки, несмотря на то, что они содержат одни и те же гены,– говорят авторы исследования. – Когда ген активируется сигналами внутри или снаружи клетки, он создает молекулярное сообщение (РНК), которое содержит всю информацию, необходимую для того, чтобы сделать то, что призван делать этот ген.

Решение о том, какой тип сообщения создается в любой момент времени, определяется группой из примерно 300 белков, называемых «факторами сращивания». С возрастом количество факторов сращивания снижается. Это означает, что старые клетки менее способны переключаться на гены и реагировать на их изменения».

Обрабатывая старые клетки химическим веществом, выделяющим небольшие количества сероводорода, ученые смогли увеличить уровни некоторых факторов сращивания и омолодить старые человеческие клетки.

Однако сульфид водорода может быть токсичным в больших количествах, поэтому нужно было найти способ доставить его непосредственно в ту часть ячейки, где это необходимо. Используя определенные технологии, ученые смогли доставить молекулу сероводорода непосредственно в митохондрии – структуры, отвечающие за производство в клетках энергии.

«Мы надеемся, что при использовании молекулярных инструментов мы сможем в конечном итоге удалить стареющие клетки у живых людей, что позволит победить ряд возрастных заболеваний», – цитирует авторов исследования The Conversation.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.08.18

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