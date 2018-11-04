Немецкие ученые назвали продукты, продлевающие жизнь

Немецкие ученые назвали продукты, в чей состав входят элементы, замедляющие процесс старения.

Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга установили, что гидрохиноны, содержащиеся в кофе, чае, вине и шоколаде, в сочетании с цинком способны предотвратить окислительный процесс в организме и замедлить старение. Об этом говорится в исследовании специалистов, опубликованном на портале Phys.org.

В материале отмечается, что цинк активирует группы гидрохинона, которые предотвращают окислительный процесс в организме и создают защиту от побочного продукта – супероксида.

Благодаря объединению цинка и гидрохинона создается элемент, имитирующий ценный фермент супероксиддисмутазы, который оказывает сильное антиоксидантное действие и предотвращает повреждающие организм окислительные процессы, замедляя таким образом старение, утверждают ученые.

Ранее ученые Гронингенского университета в Нидерландах доказали, что диета с высоким содержанием белка снижает риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти. Согласно данным их исследования, из тех пожилых людей, кто предпочитал диету бедную белком – менее 40 граммов ежедневно, – умерла почти треть (31%). У людей, потребляющих более 70 граммов белка в день, риск смерти снизился до 18%. На фоне таких факторов, как преклонный возраст и проблемы с почками, риск смерти при употреблении малого количества белка увеличивался на 46%, полагают специалисты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.18

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