Ученые: Обратить старение помогут вирусы

Дефекты в ядерной мембране клеток способствует развитию жировой болезни печени, диабета и других возрастных заболеваний. Такие выводы по итогам исследования сделали ученые Университета Виргинии (США), сообщает MedicalXpress.

С возрастом возникает дефицит фибриллярных белков, отвечающих за структурную функцию и регуляцию транскрипции в ядре клеток (ламинов). Это оборачивается образованием складок во внутренней мембране клетки, что мешает связыванию ядерной оболочки с ДНК и приводит к активации нежелательных генов.

В связи с этим клетки перестают функционировать правильно: развивается жировая болезнь печени, диабет и других заболеваний. По мнению исследователей, процесс сморщивания мембраны можно предотвратить с помощью вирусов, которые будут способствовать доставке недостающих ламинов.

Как писал «Новый День», ранее ученые Гронингенского университета в Нидерландах сумели доказать, что диета с высоким содержанием белка снижает риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти. По их словам, из тех пожилых людей, кто предпочитал диету бедную белком – менее 40 граммов ежедневно, – умерла почти треть (31%). У людей, потребляющих более 70 граммов белка в день, риск смерти снизился до 18%. На фоне таких факторов, как преклонный возраст и проблемы с почками, риск смерти при употреблении малого количества белка увеличивался на 46%.

США, Иван Гридин

США. Другие новости 29.05.18

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