Европейские ученые открыли секрет питания для долгожительства

Ученые Гронингенского университета в Нидерландах сумели доказать, что диета с высоким содержанием белка снижает риск сердечной недостаточности и преждевременной смерти, пишет The Times.

Исследователи наблюдали за 2 281 человеком из 11 стран Европы. Средний возраст добровольцев составил 68 лет. Уровень потребляемого белка определялся по составу мочи. Анализы им пришлось сдавать регулярно на протяжении почти двух лет. Через 21 месяц ученые проанализировали данные.

Выяснилось, что из тех, кто предпочитал диету бедную белком – менее 40 граммов ежедневно, – умерла почти треть (31%). У людей, потребляющих более 70 граммов белка в день, риск смерти снизился до 18%. На фоне таких факторов, как преклонный возраст и проблемы с почками, риск смерти при употреблении малого количества белка увеличивался на 46%.

Ученые также заявили о том, что около 10% европейцев в возрасте 70 лет и старше страдают от нарушений в системе кровообращения, поскольку в старости организм неэффективно усваивает белок, который необходим для регенерации миокарда (сердечной мышцы). Известно, что пища с высоким содержанием белка способствует накоплению мышечной массы и дольше сохраняет сердце здоровым.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 29.05.18

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