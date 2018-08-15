Прикоснулись к легенде: в Челябинск привезли кубок Стэнли (ФОТО)

В Челябинск привезли кубок Стэнли – знаменитый трофей Национальной хоккейной лиги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1892 году генерал-губернатор Канады лорд Фредерик Артур Стэнли купил в Лондоне огромную серебряную вазу, чтобы наградить лучшую хоккейную команду Канады. За вазу было заплачено 210 шиллингов (около 49 долларов по курсу того времени). Кубок с самого начала сделали переходящим и разрешили победителям гравировать на серебряном круге сообщение о своей победе.

Современный Кубок Стэнли с копией оригинальной чаши на вершине, сделан из сплава серебра и никеля. Его высота 89, 54 сантиметра, вес – 15,5 килограммов. На Кубке ежегодно гравируются имена его обладателей. В 1991 году места на обручах не осталось, поэтому их заменили на чистые. Кстати, оригинал Кубка вместе с заполненными обручами хранится в Зале хоккейной славы в Торонто. Победители сезона получают право прикоснуться к реликвии, а в качестве трофея команде выдается копия, сделанная в 1964 году. Каждый игрок команды, завоевавшей кубок, получает право привезти его на свою родину.

В Россию Кубок Стэнли впервые попал в 1997 году вместе с игроками «Детройта» Вячеславом Фетисовым, Игорем Ларионовым и Вячеславом Козловым.

В 2009 году воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин привез трофей в Магнитогорск, в 2012-м Вячеслав Войнов, начинавший свою карьеру в «Тракторе» приехал вместе с кубком в Челябинск.

В 2018 году чемпионом НХЛ впервые в своей истории стал клуб «Вашингтон Кэпиталз». Приложил к этому руку и воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов, сделавший в пятом матче финальной серии голевую передачу. Сегодня хоккеист представил свой трофей землякам.

Евгений Кузнецов вместе со своим первым тренером Владимиром Шабуниным

Посмотреть на легендарный трофей в хоккейной школе «Трактор» пришло очень много челябинцев: у выхода на арену выстроилась огромная очередь.

Поскольку через служебный вход то и дело проводили каких-то особых гостей, очередь роптала, некоторые выражали недовольство в довольно резкой форме. Собирались даже вызывать полицию, но обошлось.

Каждый хотел сфотографироваться с Кузнецовым и с кубком. Приносили даже младенцев.

С 17 до 20 часов посмотреть на кубок можно на ледовой арене «Трактор», где в рамках Кубка губернатора сегодня состоится матч между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 15.08.18

В старейший вуз Челябинска нагрянула полиция. / Министру экологии Челябинской области придется объяснятся в суде. / В Челябинской области руку женщины затянуло в электромясорубку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»