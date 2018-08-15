Битва уральцев: «Трактор» порвал «Металлург»

В южноуральском дебри «челябинский «Трактор» вырвал победу у магнитогорского «Металлурга» – 6:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого начала матча соперники взвинтили темп. В итоге счет был открыт уже на второй минуте первого периода. Павел Дорофеев замкнул розыгрыш Савелия Ольшанского и Владислава Калетника и вывел вперед магнитогорцев – 1:0 в пользу «Металлурга».

Впрочем, долго радоваться гостям не пришлось: спустя менее двух минут, наверное, самый перспективный из молодых игроков «Трактора» Виталий Кравцов бьет по воротам «Магнитки» и сравнивает счет – 1:1.

Но на этом южноуральские клубы не успокоились. В начале 13-й минуты матча при игре Металлурга» в меньшинстве нападающий Андрей Чибисов снова выводит магнитогорцев вперед – 2:1. Но и челябинцы не остаются в долгу, и ровно на 16-й минуте Рихард Гюнге сравнивает счет. Команды уходят на перерыв при двух двойках, сияющих на табло.

Начало второго периода ничем не отличалось от первого. В начале третьей минуты игрового отрезка защитник «Металлурга» вновь выводит магнитогорцев вперед – 3:2. Но не проходит и четырех минут, как все тот же Рихард Гюнге при помощи Александра Шинина делает дубль и сравнивает счет – 3:3. И с этим счетом команды уходят на перерыв.

Третий период так же начался с забитой шайбы, но на сей раз отличились хозяева: на 41-й минуте Пол Щехура поражает ворота гостей – 4:3, и впервые «черно-белые» выходят вперед. Это вдохновляет челябинцев на дальнейшее давление на соперника. Натиск челябинцев достигает результата: на 47-й минуте Рихард Гюнге вносит сумятицу в среду защитников магнитогорцев, которой поддается и голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин, а нападающий «Трактора» обходит ворота магнитогорцев сзади и увеличивает разрыв в счете – хет-трик шведа и 5:3 в пользу хозяев.

Однако «Металлург» не собирается сдаваться, и после пятой пропущенной шайбы гости усиливают натиск на ворота Александра Судницына. На 11-й минуте третьего периода у нападающего «черно-белых» Ника Бэйлена сдают нервы, и игрок получает двухминутный штраф за толчок соперника клюшкой. Этим тут же воспользовались магнитогорцы, и спустя шесть секунд игры в большинстве защитник «Металлурга» Иван Верещагин сокращает разрыв в счете – 5:4.

Пропущенная шайба заставляет челябинцев собраться, и уже через 55 секунд форвард «Трактора» Александер Бергстрём с подачи Пола Щехуры вновь увеличивает отрыв хозяев – 6:4. После этого команды продолжают предпринимать атаки на ворота соперников. За 1 минуту 40 секунд Василий Кошечкин покидает створку ворот, меняясь на шестого полевого игрока. Однако, ни той, ни другой команде воспользоваться этим не удается. Голкипер «Магнитки» возвращается в ворота, а матч заканчивается со счетом 6:4 в пользу «Трактора». И челябинцы с шестью очками остаются лидером турнира на Кубок губернатора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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