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Четверг, 16 августа 2018, 16:08 мск

Новости Челябинск

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Администрация президента устроила Путину информационную блокаду

Челябинцы возмутились информационной блокадой Владимира Путина со стороны администрации президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Светлана Князева, активистка общественного движения «Стоп-ГОК», выступающего против строительства в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (собственник – Русская медная компания), направила президенту России Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке письмо, высказывая свое возмущение по поводу тех ответов, что приходят от управления президента по работе с обращениями граждан.

«По какому праву служащая устраивает гражданам ненужный им «ликбез» по действующему законодательству, запрещает обращаться лично к президенту РФ – гаранту Конституции по жизненно важным, стратегическим проблемам, от которых зависит здоровье, жизнь нынешнего и будущих поколений более 1,5 миллиона граждан Челябинска и его окрестностей?! Вместо выполнения своих прямых функций – передать обращения граждан (коллективные, персональные) президенту РФ – гаранту Конституции», – возмущается челябинка.

Такую реакцию вызвала высокомерная отповедь в письме за подписью консультанта департамента письменных обращений граждан и организаций А. Модзалевской. «Выполнение президентом Российской Федерации функции гаранта обеспечения прав и свобод человека и гражданина не дает ему право на вмешательство в деятельность органов государственной власти, – поучает в своем ответе чиновная дама. – Глава государства не должен подменять собой конкретные государственные органы или организации, действующие в рамках собственных полномочий, и не имеет права заниматься решением вопросов, отнесенных к их компетенции».

Именно из-за того, что чиновники аппарата президента присвоили себе право решать, что должен делать глава государства, а что – нет, «многократные письма-обращения, начиная с 2015 года, лично к гаранту Конституции с обоснованием недопустимости реализации экологически и экономически ущербного проекта Томинского ГОКа не переданы адресату», – подчеркивает Светлана Князева.

В итоге, «при исключительно критической экологической обстановке в Челябинске незаконно начато строительство нового предприятия 1 класса опасности, водоемкого предприятия, не обеспеченного водой на производственные нужды в необходимом количестве требуемого качества. Нонсенс!» – восклицает челябинка.

Реализация проекта Томинского ГОКа отравит атмосферный воздух, подземные и поверхностные питьевые источники, леса, земли, все живое высокотоксичными веществами из состава руд, настаивает экоактивистка. Этот необратимый процесс превратит окраины миллионного Челябинска, промышленного гиганта, в зону экологического бедствия, аналогично Карабашской, уверена она. «Нарушены права граждан на здоровье и жизнь. Об этом должен знать президент – гарант конституции! Именно в его компетенции остановить творящийся в Челябинской области безнаказанный беспредел в финансовых интересах не русской, оффшорной компании РМК и ее «лобби». Принять единственно верное решение – закрыть проект Томинского ГОКа» – подчеркивает Светлана Князева.

Заканчивает свое письмо челябинка обращением к генеральному прокурору: «Господин генеральный прокурор! Просим принять меры прокурорского реагирования по обеспечению конституционных прав граждан на диалог с гарантом Конституции, на передачу ему коллективных и персональных обращений по стратегической проблеме Челябинска – недопустимости реализации проекта Томинского ГОКа».

Поддержали обращение экоактивистки и другие жители Челябинска. «Путин не может вмешиваться в деятельность всех органов власти? Какое лицемерие!!! – восклицает автор одного из комментариев в соцсетях. – Разве чиновники администрации президента, которые пишут такие отписки, не в курсе, что на сайте Кремля висит перечень поручений по итогам «Прямой линии» с президентом? В нем не только конкретные поручения федеральным и региональным чиновникам, разработанные в соответствии с обращениями граждан, но и сроки их исполнения. Если бы он не имел права вмешиваться, не обращались бы миллионы граждан на «Прямую линию» с жалобами на беззаконие, которое творится у них в регионах, в надежде найти справедливость».

Челябинск, Виктор Елисеев

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