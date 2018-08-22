«Они вас дурят и тянут деньги из бюджета…» Экоактивисты пытаются достучаться до Путина

Противники строительства Томинского ГОКа предприняли очередную попытку достучаться до Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители Эколого-патриотического движения России направили президенту Владимиру Путину заключение по итогам четвертого «круглого стола» по проблеме строительства Томинского ГОКа (принадлежит Русской медной компании), проходившего при практически полном игнорировании со стороны региональных чиновников. Об этом общественники рассказали в своей группе в социальных сетях.

«21 августа состоялся визит в приемную президента Российской Федерации в Челябинской области. Ответственному за прием посетителей сотруднику было передано заключение по итогам круглого стола и обращение к главному федеральному инспектору Артему Пушкину. Оставлен запрос на личную встречу с Артемом Петровичем», – рассказали экоактивисты.

В заключении, адресованном президенту России Владимиру Путину, противники строительства Томинского ГОКа подводят итог работы группы по проблеме реализации спорного проекта РМК в десятке километров от Челябинска. «Мы считаем своим долгом отметить, что ваше поручение было выполнено не в полной мере, – пишут общественники. – Общественная палата Челябинской области (ОПЧО) изначально взяла на себя роль организатора круглых столов. На площадке ОПЧО были проведены три заседания, посвященных экологическим аспектам Томинского ГОКа: 1 и 26 декабря 2017 года и 9 февраля 2018 года. Как только представители общественности потребовали перейти к обсуждению социально-экономических аспектов проекта, ОПЧО прекратила заседания круглого стола. При этом в СМИ и на собственных ресурсах ОПЧО продолжала утверждать, что диалог в формате «общественность ‒ власти ‒ оператор проекта» продолжается. В таких условиях общественность была вынуждена организовать обсуждение социально-экономических аспектов проекта РМК на другой площадке. Четвертое заседание круглого стола было проведено 21 июня 2018 года. Непоследовательная позиция ОПЧО привела к тому, что представители власти и контролирующих организаций оказались дезориентированы».

Напомним, из официальных лиц в четвертой встрече рабочей группы приняла участие лишь представитель прокуратуры Челябинской области. Аппарат приемной Президента РФ в Челябинской области, правительство Южного Урала, управление Росприроднадзора по региону, главное управление лесами области от участия отказались под разными предлогами: от занятости текущими делами до «принятия к сведению». Представители оператора проекта ‒ Русской медной компании ‒ четвертое заседание круглого стола проигнорировали без объяснения причин. «Таким образом, завершение работы круглого стола по Томинскому ГОКу проходило в условиях активного противодействия исполнению вашего поручения», – констатируют экоактивисты. И далее подводят избранные итоги.

«Поручение президента Российской Федерации, губернатора Челябинской области, общественности страны о проведении комплексной экспертизы обновленного проекта компанией-оператором проигнорировано, – подчеркивают южноуральцы. – Представители РМК на заседаниях круглого стола сделали вид, будто не понимают русского языка и выражение «комплексная экспертиза» им непонятно». В итоге обновленный проект Томинского ГОКа проталкивается через государственную экспертизу по частям, как и предыдущий, отмечают общественники, а ведь именно ранее сам губернатор Челябинской области под давлением общественности настоял на комплексном независимом аудите документации предыдущего варианта ГОКа. И этот аудит выявил наличие у проекта РМК существенных экологических рисков, пропущенных государственной экологической экспертизой именно потому, что проект проходил экспертизу частями, а не комплексно, напоминают в Эколого-патриотическом движении России. При этом и обновленный вариант проекта Томинского ГОКа, предложенный РМК, сохраняет экономические и экологические риски и может привести к потере страной Челябинского промышленного узла и иным серьезным убыткам, убеждены общественники.

«Проведенные общественностью расследования позволяют обоснованно утверждать: проект предполагается реализовать не за счет неких «иностранных инвестиций», а за счет внутренних кредитных ресурсов России, – продолжают экоактивисты. – Проект направлен на перекачку внутренних финансовых ресурсов Российской Федерации в оффшоры с дальнейшим их «освоением» в пользу анонимных частных лиц, усиление экспорта сырья низких переделов (медного концентрата) и на усиление зависимости экономики страны от конъюнктуры мировых цен на сырье». При этом, вопреки официальным утверждениям, российское стратегическое сырье планируется направлять в регионы и страны, мягко говоря, недружественные России: на Ближний Восток (партнерам Вашингтона, пособникам радикальных исламских группировок ‒ в Кувейт и Саудовскую Аравию) и в Китай (продукция китайских предприятий металлообработки и машиностроения конкурирует с отечественными предприятиями, причем конкуренцию эту, как правило, выигрывает, что приводит к банкротствам российских предприятий металлообработки и машиностроения), утверждают в Эколого-патриотическом движении России.

«В качестве обоснования сторонники проекта приводят: создание рабочих мест, налоги и загрузку смежников, – напоминают южноуральцы. – Но все это справедливо для любого действующего предприятия. Причем во многих отраслях (сельское хозяйство, машиностроение и т.д.) цена создания рабочего места на порядки ниже. Что касается «налогов», то существующая практика возврата НДС до погашения основного кредита создает предпосылки для совершенно законного перекачивания государственных средств в частные карманы».

Без комплексной экспертизы за рамками рассмотрения оказывается вопрос об обеспеченности водой всего обновленного проекта Томинского ГОКа в вододефицитном регионе и его влиянии на Шершнёвское водохранилище, являющееся единственным безальтернативным источником водоснабжения для Челябинского промышленного узла, отмечают общественники.

Что касается предложения использовать хвосты обогащения Томинского ГОКа для решения проблемы Коркинского разреза, которое сторонники проекта пытаются использовать в качестве своеобразной индульгенции, то представленная компанией-оператором проекта документация «не содержит никаких экономических оценок влияния переброски хвостов Томинского ГОКа в Коркинский карьер на себестоимость добываемой медной руды и окупаемости проекта в целом», зато «убедительно доказывает, что для рекультивации Коркинского карьера хвосты обогащения Томинского ГОКа не требуются, поскольку весь необходимый материал для тушения пожаров и укрепления бортов есть или в самом карьере, или непосредственно рядом с ним», утверждают экоактивисты.

При этом существуют альтернативные проекты рекультивации Коркинского разреза, и вопрос их реализации относится не к технической стороне, а к финансовой, отмечают они. И здесь начинается самое интересное. «Оператор проекта пытается убедить власти и общественность, что деньги Газпромбанка, пропущенные через оффшорную компанию, являются «частными инвестициями» в ликвидацию накопленного экологического ущерба. Создание специализированного государственного предприятия для рекультивации карьера, позволяющее избежать лишних затрат на частного посредника, в качестве альтернативы не рассмотрено», – отмечают южноуральцы.

И резюмируют: «Учитывая вышеизложенное, ПРЕДЛАГАЕМ:

Прекратить государственное финансирование (в любой форме) проекта «Томинский ГОК» Русской медной компании.

Поручить компетентным органам проверку проекта «Томинский ГОК» Русской медной компании на наличие коррупционной составляющей.

Организовать с участием представителей федеральной власти, включая Президента РФ, бизнеса и общественности обсуждение целесообразности дальнейшей разработки богатств русских недр по существующей схеме государственно-частного партнерства (расходы и накапливаемый экологический ущерб ‒ государству, доходы ‒ анонимным оффшорным частным лицам).

Эколого-патриотическое движение России вместе с другими патриотическими силами готово оказать содействие в организации и проведении подобного мероприятия. Местом проведения предлагается город Челябинск».

Впрочем, дойдет ли это послание до президента Владимира Путина, большой вопрос. Напомним, ранее с письмом на имя главы государства и генпрокурора России обратилась Светлана Князева. Активистка «Стоп-ГОК» возмутилась тем, что чиновники аппарата президента, по сути, держат Владимира Путина в неведении, не передавая ему обращения, адресованные лично главе государства. И сами решают, кому целесообразнее ознакомиться с тем или иным документом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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