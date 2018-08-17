Бывший чиновник мэрии Челябинска проведет в СИЗО два месяца

Экс-начальник управления культуры Челябинска Андрей Григорьев останется в СИЗО до 18 октября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда, сегодня суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего начальника управления культуры администрации Челябинска Андрея Григорьева.

Экс-чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Таким образом, г-н Григорьев стал третьим фигурантом дела об афере с землями на берегу озера Увильды, присоединившись к экс-сотруднику главного управления лесами Челябинской области Илье Пруцких и главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину.

Речь о земельном участке, где МАУ «Кино-театральный центр «Спартак» должен был построить детский лагерь. Для этого он получил в 2009 году на правах долгосрочной аренды землю на территории Аргаяшского лесничества. Однако каким-то образом участок был передан СХП «Сунукуль», принадлежащий Илье Пруцких. Впоследствии он был разделен на меньшие земельные участки и продан ряду депутатов и чиновников области. А Исрафиль Валишин дал разрешение на строительство на этих землях, которые даже не находились в собственности района. Но элитного поселка на берегу Увильдов так и не появилось: махинация вскрылась, и прокуратура начала в судебном порядке расторгать договоры о передаче в собственности земельных участков.

В следственное управление СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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