Кого еще «утопят» Увильды: начальник управления культуры Челябинска уходит в отставку

Начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров уходит в отставку: чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная причина отставки – состояние здоровья: у 37-летнего Назарова возникли проблемы с сердцем, ему требуется лечение.

Напомним, Назарова назначили на должность начальника городского управления культуры в конце 2013 года. Один из его предшественников на данном посту – Андрей Григорьев стал фигурантом уголовного дела об афере с землями на берегу озера Увильды, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Напомним, в 2009 году челябинский «Кинотеатральный центр «Спартак» получил на правах долгосрочной аренды землю на территории Аргаяшского лесничества, где должен был построить детский лагерь. Однако каким-то образом территорию передали СХП «Сунукуль», а потом разделили на меньшие земельные участки и продали ряду депутатов и чиновников области. А Дмитрий Назаров в это время как раз и возглавлял «Кинотеатральный центр «Спартак», который странным образом утратил такой лакомый кусок земли.

По некоторым данным чиновник может присоединиться к числу обвиняемых по этому делу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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