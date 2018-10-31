Дело главы Аргаяшского района передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, обвиняемого в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков.

«По версии следствия, в период 2011-2013 годов обвиняемый, выходя за пределы должностных полномочий, выдал разрешения на строительство 10 объектов капитального строительства в защитных лесах и охранной зоне памятника природы – озера Увильды, где строительство подобных объектов запрещено, – сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области. – Незаконными действиями обвиняемого причинен ущерб Российской Федерации в сумме более 2,5 млн рублей, в связи с чем, судом по ходатайству следователя СК наложен арест на объект недвижимости, 2 земельных участка и денежные средства на счете в банке, принадлежащие обвиняемому».

Речь о земельном участке, где МАУ «Кино-театральный центр «Спартак» должен был построить детский лагерь. Для этого он получил в 2009 году на правах долгосрочной аренды землю на территории Аргаяшского лесничества. Однако каким-то образом участок был передан СХП «Сунукуль», принадлежащий экс-сотруднику главного управления лесами Челябинской области Илье Пруцких. Впоследствии территорию разделили на меньшие земельные участки и продали ряду депутатов и чиновников области. А Исрафиль Валишин дал разрешение на строительство на этих землях, которые даже не находились в собственности района. Но элитный поселок на берегу Увильдов так и не появился: махинация вскрылась, и прокуратура начала в судебном порядке расторгать договоры о передаче в собственность земельных участков.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.10.18

В Челябинске иномарки без водителей задавили человека. / Силовиков подозревают в попытках предать забвению память о терроре. / Профсоюзы раскритиковали новые «пенсионные» планы правительства РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»