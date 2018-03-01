Чиновнику, разрешившему строить дачи на уникальном озере, предъявили обвинение

Главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину предъявили обвинение по делу о дачах на берегу памятника природы.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, главе Аргаяшского муниципального района Исрафилю Валишину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в 2013 году подозреваемый, выходя за пределы должностных полномочий, выдал разрешения на строительство объектов капитального строительства в лесах водоохраной зоны озера Увильды, где строительство запрещено», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в настоящее время прокуратура региона добивается изъятия у ряда физических и юридических лиц земельных участков на берегу озера Увильды. Среди них – влиятельные и бывшие некогда влиятельными южноуральцы: депутат Законодательного собрания Челябинской области, экс-руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Александр Мотовилов, бывший вице-губернатор Челябинской области, а ныне сотрудник Русской медной компании Олег Грачев, директор «Медиа-центра», бывший сопредседатель Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта Валерий Шагиев.

Отметим, что к участкам на берегу озера Увильды или поблизости от водоохраной зоны проявляли интерес и другие влиятельные чиновники. Так, одно время дачными участками рядом с уникальным памятником природы владел бывший прокурор Челябинской области, а ныне – депутат регионального парламента Анатолий Брагин. Есть дом в одном из курортных поселков и у экс-мэра Копейска Вячеслава Истомина, отбывающего в настоящее время наказание за многомиллионные взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.03.18

Жители Катав-Ивановска третьи сутки сидят без света и воды. / Путин обещал вернуть Нижнему Тагилу и Челябинску солнце и убрать черный снег. / Начальница почты присвоила пенсию пропавшего без вести южноуральца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»